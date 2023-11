Há 47 anos dona Estefânia vai ao cemitério dia 2 para manter memória do filho

Dia 2 de novembro, feriado de Finados, poderia também ser chamado de 'dia da saudade'. Este é o sentimento de quem não tem mais aquela pessoa especial por perto, apenas no coração e nas memórias. Hoje (2) os cemitérios de Campo Grande estão abertos para visitação, e o JD1 preparou duas histórias para serem contadas: da dona Estefânia e da Camila.

Filho de Dona Estefânia

Com saudade do filho há quase 50 anos, dona Estefânia Domchum, de 87 anos, não tem mais o filho aqui. Há 47 anos ela e o marido visitam o túmulo do primogênito.

"Não é a ordem natural da vida a mãe se despedir do filho, mas vivi isso. Parte de mim se foi, e ficaram as lembranças e os outros filhos", contou ela.

Em fevereiro deste ano, dona Estefânia perdeu o marido, com quem era casada há 69 anos. "Meu companheiro de vida se foi, e agora tenho mais um motivo para ir todo feriado de Finados ao cemitério. É lá que a gente mata mais um pouquinho da saudade, se sente mais perto, mesmo sabendo que eles não vão voltar. É saudade que não acaba", disse.

Recado da dona Eufigênia para o marido, no mural do cemitério nesta quinta-feira (2)

Compartilhando do mesmo sentimento, há quase 10 anos Camila Sanabria, de 25 anos, carrega as lembranças da infância, e anualmente visita o cemitério onde se despediu do pai.

"Ele se foi quando eu tinha 16 anos. Foi um acidente de carro, ele estava voltando de Corumbá, onde moram alguns de nossos familiares. É uma saudade inexplicável, e desde esse dia, uma parte de mim também se foi. Tudo me lembra ele, e ainda faço tudo por ele", relembrou ela.

Aos 22 anos Camila engravidou, e ao descobrir que esperava por um menino, não hesitou em homenagear a quem tanto amou. "Meu pai se chamava Sandro, e então dei o nome dele para o meu filho. Hoje o Sandro Neto tem 3 anos, e tenho certeza que meu pai tem orgulho da família que construi, e da homenagem linda que recebeu", finalizou ela.

