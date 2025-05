Hamburgueiros de MS vão ao 9º Burger Fest MT com três receitas autorais

A 9ª edição do Burger Fest MT começou oficialmente na última quarta-feira (15), em Cuiabá, e reúne mais de 20 hamburguerias em um dos maiores festivais gastronômicos do Centro-Oeste.

Entre os destaques da programação deste ano está o retorno do grupo Hamburgueiros do MS, de Mato Grosso do Sul, que participa pela segunda vez consecutiva do festival.

Após chamar a atenção na edição passada com seus sabores criativos, a equipe sul-mato-grossense volta com força total, apresentando três receitas autorais e mirando conquistar o título de Melhor Hambúrguer do Festival.

As criações que representam o Estado são o Seladinho do Dimas, o Burger Campão e o Burger 067 — este último inscrito na disputa oficial do melhor lanche do evento.

O evento acontece até sábado (18), no Centro de Eventos do Pantanal, oferecendo mais de 60 opções de lanches artesanais com preços a partir de R$ 25.

Outro momento aguardado pelos visitantes é o Desafio Devorador e Devoradora Burger Fest, que premia quem conseguir comer o maior número de hambúrgueres.

