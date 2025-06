Hamburgueria da Capital cria hambúrguer em homenagem a Almir Sater

Um dos maiores ícones culturais de Mato Grosso do Sul, o cantor Almir Sater, acaba de ser homenageado em forma de hambúrguer por uma hamburgueria de Campo Grande.

A Tchoco Burger, comandada pelo chef Felipe Loureiro de Andrade, lançou o hambúrguer “Kãoboy”, inspirado na trajetória e identidade do artista pantaneiro.

A criação tem origem afetiva. Felipe, que morou fora do Estado por alguns anos, relata que ouvia as músicas de Almir Sater para matar a saudade de casa. “Ele sempre me fez lembrar de onde eu vim. Representa o Mato Grosso do Sul mais do que qualquer artista da grande mídia”, afirmou.

Inicialmente batizado de “SaterBoy”, o hambúrguer teve o nome alterado para “Kãoboy” por cautela em relação a direitos de imagem.

Ingredientes com identidade regional

Linguiça de Maracaju apimentada – representa as origens rurais do artista.

Geleia de pimenta agridoce – simboliza o período em que Almir viveu no Rio de Janeiro.

Cebola roxa – remete ao universo do peão e à vida no interior.

Queijo regional (como o Nicola) – reforça a autenticidade sul-mato-grossense da receita.

Segundo Felipe, o lanche é o único do cardápio com identidade 100% pantaneira. “É um hambúrguer com cheiro, cor e gosto do Mato Grosso do Sul”, destaca.

Um sonho: chegar até Almir

O objetivo do chef é que o hambúrguer chegue ao conhecimento do artista. “Já contei a história para pessoas próximas a ele, mas ainda não chegou até o Almir. Sonho com o dia em que ele prove o ‘Kãoboy’ e aprove a homenagem. Se isso acontecer, volto a usar o nome ‘SaterBoy’ com orgulho”, disse.

