Hamburgueria de Campo Grande alcança o topo da categoria experiência no Burguer Fest 2025

A hamburgueria Búfalo Beef Burger, de Campo Grande, garantiu resultados expressivos durante a participação no 'Burger Fest 2025', ao conquistar o topo da categoria Experiência, em um ranking de alcance nacional.

O estabelecimento sul-mato-grossense ainda teve bom desempenho no quesito 'Melhor Hambúrguer' ao ficar no 20º lugar e garantir a 10ª colocação na categoria Engajamento, consolidando a gastronomia e a conexão com o público.

O festival aconteceu entre os dias 1º e 30 de novembro, com a participação de 100 estabelecimentos de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília e Curitiba, além de Campo Grande.

A ideia principal do festival era desafiar os participantes a criarem um hambúrguer inédito e uma porção de batata exclusiva com preço livre.

Para garantir pontos e ficar em primeiro lugar no quesito Experiência, o Búfalo Beef Burger se destacou com um ambiente contendo identidade visual forte, atenção aos detalhes e uma equipe alinhada. Já em relação ao prato, a casa gastronômica campo-grandense fez o uso exclusivo da carne de búfalo precoce em seus hambúrgueres.

À frente da operação, Ana Cláudia Siebra explica que esse cuidado com a escolha da proteína é parte essencial do conceito da marca.

O resultado, porém, não surpreende. O estabelecimento já havia se destacado no festival anterior ao aparecer na 20ª colocação na categoria de Melhor Hambúrguer.

O Búfalo Beef Burger passou por uma mudança de endereço e hoje opera na Avenida José Nogueira Vieira, 455, no bairro Tiradentes.

