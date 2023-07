Hi, CG! Prefeitura faz ensaio fotográfico com Barbie em pontos turísticos da Capital

O filme 'Barbie' estreou e num é que a boneca mais famosa do mundo resolveu dar uma voltinha na Cidade Morena nesta quinta-feira (20)?! Brincadeiras à parte, a Prefeitura de Campo Grande aproveitou a estreia do live-action da boneca e a comoção que a produção tem causado, para fazer os registros pela Capital.

"Hi, galera! Como vocês já sabem, hoje é o dia mais pink do ano. E a #PrefCG quer saber, qual vai ser o seu rolê rosa Conta pra gente aqui nos comentários", escreveu em uma publicação do Instagram.

“Nem só de cinema vive o Campo-grandense no dia mais pink do ano!”, acrescentou.

A Barbie passou por diversos locais, dando dicas do que fazer na Capital, como jogar beach tennis com os amigos na Praça Esportiva Belmar Fidalgo, tirar fotos com as árvores de Ipê cor-de-rosa, passear com as crianças no parquinho, e claro, tomar o famoso tereré olhando as capivaras no Parque das Nações Indígenas.

A boneca também aproveitou para incentivar a população a se vacinar. "E aí, qual vai ser o rolê rosa do seu dia?", finalizou a publicação. Confira:

