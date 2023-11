Ho ho ho! Programação de Natal chega dia 6 de dezembro na Capital

Dingo bell, dingo bell! O clima natalino já tem data certa para iluminar as ruas e encantar a população de Campo Grande. Neste ano o tema será "O Natal de CG é Tamanho Família". As celebrações terão início no dia 6 de dezembro, prometendo noites memoráveis de diversão para toda a família.

O destaque para este ano fica por conta da presença ilustre da família do Sr. e Sra. Rena, que apresentarão o novo membro à população, o bebê Rena. Essa ser uma oportunidade para a criançada se aproximar dos personagens que simbolizam a época mais especial do ano.

A programação incluirá a tradicional Parada Natalina, repleta de brincadeiras e apresentações musicais, que percorrerá o centro da Capital, na Rua 14 de Julho, os Altos da Avenida Afonso Pena, no Espaço de Cultura Vila Morena e diversos bairros da Cidade, que serão palco para um desfile encantador, proporcionando momentos mágicos para os espectadores durante o Natal.

