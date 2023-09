Homem cuida de abelha com asa quebrada e emociona internautas; Assista

Um homem tem causado comoção na internet mostrando a rotina de cuidados com uma abelhinha de asa quebrada. Melina, como é carinhosamente chamada, não consegue voar e há cerca de 15 dias tem recebido muito amor e atenção com passeios guiados e alimentação balanceada.

Dan Kauffmann compartilhou a história nas redes sociais e o vídeo compartilhado na última sexta-feira (8), já conta com mais de 11 mil curtidas. Nas imagens, ele mostra que leva o inseto para passear no jardim, para tomar banho de sol e o alimenta de três a quatro vezes ao dia com mel de mandassaia puro.

As cenas são tão interessantes que Melina parece até entender a rotina. Kauffmann explica também que, quando o passeio acaba, ele a chama de volta e ela atende imediatamente.

Em determinado ponto do vídeo, ele conta que, infelizmente, a abelha não havia retornado do último passeio.

A abelha sumiu, mas voltou

Mas, ainda neste sábado (9), ele voltou com boas notícias e sim, o bichinho reapareceu. “Depois de mais de 24h desaparecida, eu consegui reencontrar a Melina perto do jardim onde eu tinha deixado. Aparentemente ela está ótima e estabanada como sempre”, contou aliviado.

Melina é uma mamangava carpinteira e seu tempo de vida é curto. Dan Kauffmann estima que ela já esteja na metade da vida. “Que amizade poética. Obrigada por cuidar dela enquanto ela está aqui”, disse uma seguidora. Assista:

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também