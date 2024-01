Homem simula assalto para pedir namorada em casamento e divide opiniões; Veja

Alguns homens pensam em ideias mirabolantes para pedir a mão da namorada em casamento. Foi assim que um morador de Cali, na Colômbia, decidiu dar um passo além no namoro. No entanto, o rapaz simulou um assalto à mão armada para fazer o pedido a amada. O caso que aconteceu no último sábado (27), repercutiu nas redes sociais.

Em vídeo publicado no Instagram, um carro vermelho para em um cruzamento quando, de repente, um pedestre e uma motocicleta bloqueiam o caminho. Em seguida, dois “criminosos” abordaram o veículo e falaram para os ocupantes – um homem e uma mulher – saírem.

Instantes depois, dois homens chegam em outra motocicleta e se juntam ao “crime”. O casal foi forçado a sair do carro enquanto um dos homens exibia um objeto semelhante a uma arma. Um dos “assaltantes” ainda falou para o motorista se ajoelhar no meio da rua.



Por fim, os homens pararam de gritar e o sujeito ajoelhado sacou uma aliança, revelando que o roubo foi, na verdade, uma armação para uma proposta de casamento. A mulher não acreditou no que havia presenciado e deu um tapa no namorado, antes de derramar lágrimas de felicidade e alívio, e aceitar a proposta um tanto quanto inusitada dizendo o tão esperado 'sim'.

Na internet, o modo como o homem fez o pedido de casamento dividiu opiniões: "Eu diria não, só pela falta de noção", escreveu uma internauta. "Que ideia mais idiota, era pra ser um momento fofo e foi ridículo", disse outra. "O não era certo comigo", comentou mais uma mulher. Assista:

