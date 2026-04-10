Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/4/2026

Trabalho, romance, amizades e até aquele "rolo" com o crush, veja como os astros guiam seu dia hoje em véspera de fim de semana.



Capricórnio

Com pique de sobra para colocar seus planos em prática, fica mais fácil encaminhar seus projetos agora. Com uma dose extra de criatividade e carisma logo cedo, será mais fácil fechar um negócio, mostrar suas ideias ou convencer clientes e colegas. Marte brilha em Áries à tarde e envia ótimas energias para a vida familiar. Ficar em casa e curtir seu cantinho pode ser uma ótima pedida para repor a energia mais tarde. Logo cedo, pode se encantar por alguém e suas chances na paquera serão maiores. Há sinal de romantismo a dois, mas o ciúme também cresce.

Aquário

Você começa esta quinta querendo curtir seu canto e se isolar em alguns momentos. Mas isso muda à tarde com a entrada de Marte em Áries, que anima passeios, conversas e atividades mais descontraídas. Equilibre essas energias para se divertir. Ouça sua intuição e priorize o que pode ser feito a sós para turbinar seu desempenho. Contato com colegas ou público em geral está protegido no final da tarde. O romance fica mais leve à noite e conta com vibes positivas. A conquista pode surpreender, mas não deixe de lado um pressentimento.

Peixes

O desejo de viver experiências diferentes, expandir seus interesses e dar aquele chega pra lá na rotina tem tudo para animar esta quinta.

Um sonho antigo pode ser colocado em prática agora, inclusive na vida profissional. Se tiver o apoio dos amigos, suas chances de sucesso aumentam. E com Marte brilhando em Áries à tarde, você conta com vibes pra lá de positivas para as finanças a partir de agora!

As estrelas prometem novidades e surpresas na conquista, que segue animada. Valorize os pontos em comum com o par, mas vá com calma com a possessividade.

Áries

A maior parte da sua atenção deve se voltar para o trabalho, mas é o seu bolso que sai ganhando no final. Coloque em prática os seus projetos para dar um impulso na carreira ou conquistar aquele aumento pra lá de merecido. Marte muda para o seu signo à tarde e reforça seu pique. Vai sobrar disposição para se divertir, mas também vale gastar o excesso de energia praticando atividades físicas, por exemplo. A paixão esquenta mais tarde e seu jeito sincero promete encantar o par. Se ainda está procurando um amor, confie no seu taco para dar o primeiro passo.

Touro

Vai sobrar disposição para se divertir e sair da rotina! Se tiver a chance, uma viagem ou passeio ao ar livre pode ajudar a arejar as ideias. Mas Marte inferniza seu astral a partir de agora e talvez sinta vontade de se isolar em alguns momentos para recarregar as baterias. Use a criatividade para acabar as tarefas rapidinho. Sua habilidade para aprender e agir em equipe será um grande trunfo no serviço.

Há chance de viver um romance à distância, mesmo que seja um caso proibido. Você e o par podem curtir momentos descontraídos.

Gêmeos

O astral é favorável para fazer algumas transformações importantes, então reserve tempo para repensar algumas coisas e finalizar o que estava pendente.

Talvez tenha que ser mais flexível para lidar com as surpresas que vão surgir no serviço, mas sua intuição ajuda a alcançar um resultado melhor do que esperava. Marte brilha em Áries e coloca as amizades em destaque. Vai ser divertido curtir a companhia da turma e sair da rotina. Se depender do seu poder de sedução, você vai arrasar na conquista e deixar o par aos seus pés.

Câncer

O astral será perfeito para curtir a companhia de pessoas que têm os mesmos interesses que você e as amizades estão pra lá de protegidas logo cedo. Com Marte brilhando em Áries à tarde, a vida profissional recebe um reforço de peso e vai sobrar energia para correr atrás de novas conquistas. As estrelas avisam que pode se entender melhor com colegas e clientes, então foque nas atividades em parceria. O romance conta com a proteção das estrelas, mas evite atritos à noite. Os amigos podem dar uma ajuda se quer sair do time dos solteiros. Com Marte brilhando em Áries à tarde, a vida profissional recebe um reforço de peso e vai sobrar energia para correr atrás de novas conquistas. As estrelas avisam que pode se entender melhor com colegas e clientes, então foque nas atividades em parceria. O romance conta com a proteção das estrelas, mas evite atritos à noite. Os amigos podem dar uma ajuda se quer sair do time dos solteiros.

Leão

Será mais fácil terminar qualquer tarefa pela manhã, já que vai contar com foco de sobra para cuidar do serviço e ainda correr atrás de uma promoção. Sua dedicação pode ser reconhecida agora. O astral é perfeito para fazer alguns ajustes na rotina. Até uma mudança pequena pode trazer grandes resultados. Marte entra em Áries, destaca seu lado descontraído e protege viagem ou estudos. É hora de se movimentar e sair da rotina.Aproveite para espantar a rotina e fazer algo diferente com o par à noite. Pode viver um romance à distância agora.

Virgem

Explore sua criatividade e seu jeito carismático para melhorar a convivência com os colegas. Ouvir sua intuição ajuda a se destacar no trabalho à tarde. Marte brilha em Áries e vai dar um gás extra para você repensar algumas coisas e finalizar o que já estava chegando ao fim. Sua sensibilidade fica mais evidente, mas planos para uma viagem ajudam a espantar o estresse do dia a dia. A sorte tem tudo para sorrir para o seu lado! A conquista promete surpreender e seu lado sedutor vai dar um show. A dois, o romantismo segue em alta, mas a paixão também esquenta.

Libra

A quinta começa com ótimas energias para resolver qualquer assunto envolvendo a sua casa. Vale iniciar uma reforma, colocar em dia as obrigações e tarefas, ou até dar uma limpa no que não usa mais. Tarefas de rotina devem correr melhor hoje, mas Marte brilha em Áries à tarde e anima o contato com colegas e clientes. As relações pessoais contam com as vibes de Marte e você pode aproveitar para aprofundar esses laços. O astral é perfeito para apimentar a paixão e deixar o love ainda mais na sua. Há chance de reatar com um ex.

Escorpião

Você começa o dia dando um show em tudo o que envolve comunicação. E com Marte de mudança para Áries à tarde, sobra pique para mergulhar no serviço e encarar tudo o que pintar pela frente. Passeio, viagem rápida ou encontro com os amigos animam os momentos de lazer e ajudam a dar um chega pra lá na preguiça. Você vai esbanjar vitalidade agora e pode gastar o excesso de energia praticando exercícios ou se cuidando melhor. Há chance de encontrar um amor à primeira vista! O astral segue leve e descontraído na vida a dois.

Sagitário

Tudo o que envolve dinheiro conta com ótimas energias hoje. As chances de encher o bolso são reais, mas vão depender do seu esforço. Coloque as mãos na massa e aproveite para fechar um negócio lucrativo no final da tarde! Marte brilha em seu paraíso astral à tarde, trazendo uma dose extra de sorte. A diversão também está garantida e sair da rotina será uma ótima maneira de animar as coisa. Tudo indica que os seus planos de conquista serão um sucesso mais tarde. O romantismo deixa a vida a dois mais interessante e animada

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também