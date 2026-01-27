Menu
Comportamento

Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/1/2026

Confira o que o zodíaco prepara para esta terça-feira

27 janeiro 2026 - 08h10

A terça-feira vem para trazer boas notícias, com destaque para surpresas profissionais. Confira o que o horóscopo reserva o seu dia.

Capricórnio
Alô, meu cristalzinho, hoje o céu fica tenso ao raiar do dia e convém ligar o radarzinho! Para ficar longe de tretas e bagacinhas, convém ter mais jogo de cintura no ambiente de trabalho, controlar os ímpetos, as reações e mostrar mais tolerância nos contatos. As relações em geral podem inspirar cuidados no período da manhã e o conselho é fazer tudo com muita calma para não se estressar nem se estranhar com ninguém. A boa noticia é que o clima dá uma guinada à tarde e aí sim você vai se entender às mil maravilhas com colegas, parentes, amigos e o mozão. O romance vai ganhar mais proteção à noite e quem está na solteirice terá boas chances de se aproximar de alguém que quer algo mais sério.

Aquário
Hoje convém pegar mais leve e começar o dia sem afobação, bebê, porque há risco de se estressar e prejudicar até o seu bem-estar. Cuide melhor da saúde e não despreze os sinais do seu organismo. Os astros também recomendam atenção em viagem, com estudos e o trabalho.  Se fizer corpo mole ou atrasar o serviço corre o risco de levar bronca, ainda bem que o clima melhora na parte da tarde, sua disposição tende a aumentar e não deve faltar boa vontade para realizar suas atividades. O amor também será alvo de altos e baixos e a vida a dois pode precisar de ajustes. Chame o xodó para uma conversa franca e reforce os laços de confiança. Se está só, pode engatar paquera com colega à noite.

Peixes
A Lua segue no setor mais positivo do seu Horóscopo, mas briga com Marte e deixa seu jeito temperamental e impulsivo nas primeiras horas do dia, sinal de que será preciso ir com calma e dobrar a cautela, bebê!  a boa notícia é que as vibes tensas vão perder força ainda pela manhã e as coisas vão fluir com mais harmonia e facilidade na vida pessoal, afetiva e profissional. A tarde promete ser bem produtiva, sua criatividade estará tinindo e você vai se destacar no trabalho. As melhores energias estarão ativas à noite e sua alegria de viver vai contagiar quem estiver por perto, sobretudo o crush ou o mozão. 

Áries
Vá devagar e adote a calma como mantra nas primeiras horas da manhã, minha consagrada! Se não quer se estressar e perder a esportiva, a recomendação é pegar mais leve e evitar confrontos com quem convive e trabalha. O clima pode ficar tenso com parentes, pessoas que encontra sempre e também com o mozão, mas se tiver uma dose extra de paciência e boa vontade, logo supera as bagacinhas. Aos poucos, o astral melhora, tudo deve entrar nos eixos e você pode resolver várias coisas no período da tarde, tanto no serviço quanto em casa. A vida amorosa começa o dia aos trancos e barrancos, mas a noite promete ser tranquila e agradável com o xodozinho. Se está free, pode rever alguém do passado e balançar.

Touro
Eita, bebê, se depender dos astros, você pode começar o dia com os humores alterados e com vontade de falar umas verdades! Convém pegar mais leve e contar até cem para não deixar a sinceridade e a teimosia falarem mais alto ou pode provocar torta de climão com quem convive. A boa notícia é que essas vibes treteiras perdem força ainda pela manhã e o entrosamento deve melhorar com todos. O período da tarde será mais estimulante e não faltará disposição para agilizar seus interesses. Sua energia física e mental vai ficar turbinada no trabalho e papos descontraídos no intervalo do expediente vão incentivar as amizades e os contatinhos. O romance pode ser palco de atritos, mas vai contar com muita harmonia à noite.

Gêmeos
A Lua míngua no céu e o dinheiro na carteira, bebê! Hoje não convém baixar a guarda ao lidar com seus recursos e os principais alertas estarão ativos já nas primeiras horas da manhã, portanto, enxugue os gastos e administre seu dinheiro com pulso firme para não ter dores de cabeça. Procure conferir em detalhes extratos, contas, receitas e despesas para manter tudo sob controle e não se estressar. No trabalho, a recomendação é se organizar melhor e fazer uma coisa de cada vez pra não se enrolar. Os assuntos do coração também podem ser alvos bagacinhas ao longo do dia e atitudes possessivas e mandonas só vão complicar as coisas. Ainda bem que o clima tende a ficar mais estável e tranquilo à noite.


Câncer
Vai devagar com o andor e controle os ímpetos, meu cristalzinho! O recado é da Lua, que segue ao seu lado, mas se estressa com Marte nas primeiras horas do dia, apontando um período nervosinho e sujeito à tretas e atritos, sobretudo com parentes e pessoas próximas. A recomendação é medir as consequências dos seus atos, ser mais tolerante e não deixar picuinhas evoluírem com quem convive ou trabalha. A boa notícia é que esse astral treteiro vai perder força e você conseguirá se entrosar melhor com todos a partir da tarde. O relacionamento familiar e os interesses profissionais vão ficar mais protegidos e boas conquistas podem ser alcançadas. À noite, não vão faltar descontração, prazer e alegria com seu amorzinho.

Leão
Muita calma na alma porque a terça já começa fervendo, leãozinho! A Lua atravessa o signo anterior ao seu e abre o dia em atrito com Marte, sinalizando perrengues em seu horizonte astral. Adote a discrição como lema e fique na sua porque o risco de se estranhar com quem convive e trabalha não é pequeno no período da manhã. Assuntos sigilosos e segredos podem vir à tona e causar saias justas, sem falar que você pode acabar se metendo em discussões, intrigas e fofocas, então, procure se poupar e preserve a sua privacidade, inclusive nas redes sociais. À tarde, o clima fica mais ameno, mas siga com o propósito de não se envolver em tretas, nem mesmo no amor. Faça a sua parte e não dê sopa para o azar. 

Virgem
Eita, bebê, a Lua abre o dia malhumorada e se estranha com Marte, aconselhando a se valer da prudência que herdou do seu signo para não se meter em frias, roubadas e ciladas. Toda cautela será necessária ao lidar com dinheiro pela manhã, portanto, mostre que tem juízo e bom senso ao administrar seus recursos. Fuja de gastos impensados porque a grana pode evaporar da carteira ou da conta e depois não adianta chorar o leite derramado. A boa notícia é que esse astral zicado tem hora para acabar e as coisas devem fluir melhor a partir da tarde. O trabalho vai andar e objetivos podem ser alcançados. Um clima de companheirismo vai reinar no romance. Se está na pista, um amigo pode surpreender e virar crush.

Libra
A ordem é ir suave na nave para não arranjar encrenca nas primeiras horas do dia, minha consagrada! Marte segue em seu signo, mas se estressa com a Lua e revela que contratempos e bagaças podem marcar presença, ainda mais na vida profissional. a recomendação é agir com mais paciência, prudência e não bater de frente com quem mais autoridade ou poder. Pese as consequências dos seus atos e recorra à sua diplomacia libriana para se entender com quem trabalha e convive. Ainda bem que o clima melhora na parte da tarde, sua produtividade tende a aumentar e você pode dar mais um passo em direção ao sucesso. O romance deve ficar mais animado e quem está free pode se aproximar de um crush popular.

Escorpião
Hoje a Lua brilha em um setor benéfico do seu Horóscopo, pena que ela se desentende com Marte e pede cautela dobrada no período da manhã. Convém cuidar com mais atenção da saúde e evitar situações que possam gerar estresse e nervosismo. Também será preciso maneirar na franqueza e evitar bate boca com os outros, pois pode enfrentar perrengues com quem trabalha e convive. Mas tudo melhora no decorrer da tarde e você terá mais traquejo e desenvoltura para lidar com as pessoas e tocar seus interesses. Os estudos vão render, o serviço vai fluir e até a sua vitalidade deve aumentar. À noite, o romance ficará mais protegido, já se está na pista, pode ter surpresas gostosas e conhecer alguém que combina super com você.

Sagitário
Hoje as estrelas abrem o dia com vibes treteiras e recomendam a pegar mais leve nas primeiras horas da manhã, minha consagrada! Procure ser mais paciente e tenha muita calma para não tomar atitudes e decisões precipitadas, sobretudo ao lidar com dinheiro. Pode levar vantagem em negociações ou solucionar de vez pendências que envolvam dívidas, juros, taxas ou impostos. 

Chateações e aborrecimentos também não estão descartados nos contatos sociais e amizades superficiais podem ficar estremecidas ou mesmo chegar ao fim. Ainda bem que o astral tende a melhorar à tarde, quando você terá mais chance de resolver questões que andaram enroladas e se livrar de abacaxis. Nos assuntos do coração, o clima deve ficar quente pegando fogo à noite e a intimidade com o love será a cereja do bolo.

