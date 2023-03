Idosa de 72 anos entra na JustiÃ§a para saber se Ã© a 7Âª filha de Silvio Santos

Mais uma herdeira, será? Uma idosa, de 72 anos, entrou na Justiça para tentar ser reconhecida como filha do apresentador Silvio Santos, de 92 anos. O dono do SBT, inclusive, já realizou o exame de DNA e o resultado veio à tona nesta segunda-feira (13).

De acordo com o exame, Clemozoide Terezinha Lundgren não é filha de Silvio. Contudo, apesar do laudo "excluir a paternidade", a mulher recorreu para tentar um novo exame, alegando que o primeiro teste pode ter sofrido interferências e irregularidades.

O resultado do primeiro exame saiu em setembro de 2022, mas só agora foi revelado, depois que o laudo se tornou público. Se reconhecida, Clemozoide seria a 7ª filha de Silvio Santos, nascida quando o apresentador tinha 20 anos.

