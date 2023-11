Idoso de 79 anos viaja de avião pela primeira vez e é homenageado no voo

A primeira viagem de avião do Durval Borges Silveira, de 79 anos, foi repleta de emoções. Isso porque ele foi homenageado pela companhia aérea e recebeu o carinho da tripulação e dos passageiros. Rodrigo Santana, filho do idoso, registrou o momento e publicou nas redes sociais, emocionando os internautas.

Momentos antes do avião decolar, a comissária de bordo do voo leu uma mensagem emocionante para Durval. “Com licença, temos a bordo dessa aeronave o Sr. Durval Borges Silveira, da cidade de Fátima, no interior da Bahia”, iniciou a profissional.

Ela, então, continuou: “Pai de seis filhos, sendo três deles por adoção. Um deles o acompanha em sua primeira viagem de avião, realizando um grande sonho, prestes a completar seus 80 anos de idade. Seja muito bem-vindo Sr. Durval. Que tenhamos todos um ótimo voo”.

Antes de finalizar a homenagem, a tripulação entregou um bolinho para Durval, que não escondeu a felicidade. “O Sr. Durval está no assento 15F, uma salva de palmas para ele, por favor”. Karol Santana, a esposa de Rodrigo, foi quem organizou a surpresa.

Nos comentários do vídeo, Rodrigo agradeceu a companhia aérea pelo cuidado, dizendo estar muito feliz em proporcionar esse momento ao pai. “Ficará marcado em nossas memórias. Esse é um sentimento enorme de gratidão por tudo que você fez e faz por mim! Nunca será o suficiente! Te amo muitão!”. Assista:

