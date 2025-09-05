Menu
Igreja em Campo Grande transmite ao vivo canonização de Carlo Acutis neste domingo

Celebração será transmitida às 4h da manhã, na Capela do Milagre

05 setembro 2025 - 14h11Carla Andréa
A transmissão acontecerá na Capela do Milagre,

A comunidade católica de Campo Grande viverá um momento histórico neste domingo (7), quando a Capela do Milagre realizará a transmissão ao vivo da canonização de Carlo Acutis, diretamente do Vaticano.

A celebração, que no Vaticano terá início às 10h (horário de Mat Grosso do Sul), será acompanhada em Campo Grande a partir das 4h, devido à diferença de seis horas de fuso horário.

A transmissão acontece na própria Capela do Milagre, localizada na Rua Ismael da Silva, 10, Jardim Marabá/Vila Margarida.

A canonização de Carlo Acutis tem um significado especial para o Brasil, em especial para Mato Grosso do Sul, já que o primeiro milagre atribuído ao jovem beato ocorreu em Campo Grande, em 2013.

O episódio foi decisivo para o processo que levou ao reconhecimento de sua santidade pela Igreja Católica.

