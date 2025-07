Imagine Dragons anuncia show extra em São Paulo

Os fãs brasileiros do Imagine Dragons receberam um verdadeiro presente. A Live Nation anunciou uma data extra da "LOOM World Tour" no Brasil, marcada para 1º de novembro, em São Paulo.

Com a novidade, a banda passa a ter quatro shows confirmados no país, entre o final de outubro e o início de novembro.

A turnê brasileira começará no dia 26 de outubro, em Belo Horizonte, no Estádio Mineirão, e segue para Brasília no dia 29, com apresentação no Estádio Mané Garrincha.

Em São Paulo, a banda sobe ao palco do Morumbis nos dias 31 de outubro e 1º de novembro.

A venda geral abriu na quarta-feira (17), pelo site da Ticketmaster Brasil.

Para os shows em São Paulo, os ingressos variam entre R$ 245 (meia-entrada), na arquibancada, até R$ 1.800 (inteira), nos setores PIT, próximos ao palco.

A turnê "LOOM" é baseada no mais recente álbum da banda, lançado em 28 de junho, e traz no repertório sucessos que marcaram a carreira do Imagine Dragons, como "Radioactive", "Believer" e "Demons", além das novas faixas.

