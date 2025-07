Influenciadora campo-grandense celebra 7 anos do perfil com evento aberto ao público

O @encontreiemcg celebrará sete anos de história neste mês. Criado pela influenciadora Laís Carneiro, de 31 anos, o projeto começou como um espaço simples para compartilhar dicas e promoções, mas se consolidou como uma das maiores referências em conteúdo local, com quase 40 mil seguidores no Instagram.

Para celebrar os sete anos do projeto, Laís está organizando uma festa no Parque das Nações Indígenas, aberta ao público. O evento ainda não tem data definida, mas quem comparecer, vai poder participar do sorteio de diversos prêmios em uma live exclusiva.

Formada em Engenharia Civil, Laís nunca chegou a atuar na área. Conhecida entre amigos como "a rainha das promoções", ela sempre soube onde encontrar bons preços e novidades em Campo Grande.

Foi essa habilidade que motivou a criação do perfil em 2017, aos 24 anos, com o propósito de ajudar pessoas a descobrirem lugares, produtos e oportunidades na cidade.

"A ideia sempre foi ajudar. Nunca pensei em fama nem em ganhar dinheiro com isso", relembrou.

O nome "Encontrei em CG" surgiu de uma sugestão do irmão da influenciadora e, com conteúdo orgânico e espontâneo, rapidamente conquistou o público, mesmo sem mostrar o rosto nos vídeos.

"As pessoas me reconheciam pela voz, pelo cabelo, pela forma de falar. Sempre foi tudo muito humano", contou Laís.

Cinco anos e meio após o lançamento da página, ela revelou o rosto em um vídeo surpresa. "Meu trabalho triplicou. Vieram grandes marcas, grandes oportunidades, mas o propósito seguiu o mesmo", afirmou.

Hoje, o @encontreiemcg é uma marca registrada com CNPJ próprio e um portfólio de campanhas com empresas como Shoppings Campo Grande, Comper, Casas Bahia, Todimo, Delivery Much, InDrive, entre outras.

