Menu
Menu Busca sábado, 10 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Camp Crescimento Cidades Jan26
Comportamento

Influenciadora Isabel Veloso morre aos 19 anos, após luta contra o câncer

A jovem enfrentava um linfoma em estágio terminal desde 2024

10 janeiro 2026 - 11h27Sarah Chaves
Isabel VelosoIsabel Veloso   (Redes sociais )

A influenciadora digital Isabel Veloso morreu neste sábado (10), aos 19 anos. A informação foi divulgada pelo marido, Lucas Borbas, por meio das redes sociais. Isabel enfrentava um câncer em estágio terminal.

Isabel descobriu um linfoma de Hodgkin em outubro de 2021, aos 15 anos, após a identificação de tumores no pescoço e no tórax, que comprimiam o coração e dificultavam a respiração. Em fevereiro de 2022, passou a mostrar nas redes sociais os efeitos da quimioterapia, incluindo a queda de cabelo. No mês seguinte, concluiu o tratamento, mas em maio soube que a doença não havia respondido como o esperado.

Na sequência, ela passou por um transplante autólogo de medula óssea. Em janeiro de 2023, anunciou que havia vencido o câncer e seguiu até setembro daquele ano em tratamento de imunoterapia para recuperação da saúde.

Em janeiro de 2024, Isabel informou que o câncer havia retornado e foi classificado como terminal. Em março, relatou que os médicos estimavam entre dois e quatro meses de vida, devido ao rápido crescimento do tumor, localizado próximo ao coração. Mesmo diante do diagnóstico, afirmou que buscava lidar com a situação com fé e apoio da família.

Em abril de 2024, Isabel se casou com Lucas Borbas em uma cerimônia organizada em curto prazo, com apoio de fornecedores que doaram serviços para a realização do evento. Em agosto do mesmo ano, anunciou que estava grávida do primeiro filho, Arthur, decisão tomada após avaliação médica indicar estabilidade temporária da doença.

Durante a gestação, enfrentou complicações e realizou tratamentos para conter o avanço do câncer, que havia atingido o pulmão. O bebê nasceu saudável, e Isabel iniciou uma nova medicação com o objetivo de acompanhar o crescimento do filho.

Em maio de 2025, ela anunciou que o câncer havia entrado em remissão e que passaria por um novo transplante de medula óssea, desta vez com material doado pelo pai, com 60% de compatibilidade. O procedimento foi realizado com sucesso e Isabel recebeu alta antes do previsto.

No entanto, 17 dias depois, voltou a ser internada após uma crise respiratória causada por excesso de magnésio no sangue, sendo levada para a UTI e entubada. Ela não resistiu às complicações.

Ao anunciar a morte da esposa, Lucas Borbas escreveu que Isabel “lutou até onde foi humanamente possível” e destacou a força, a fé e o amor que marcaram a trajetória da jovem.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

José Davi e a mãe Paula Patrícia.
Saúde
Com apenas 7 dias, recém-nascido passa por cirurgia cardíaca em Campo Grande
O Museu do Videogame Itinerante oferece uma ponte entre passado, presente e futuro dos games
Comportamento
Museu do Videogame estreia neste sábado em Shopping da Capital
Big Brother chega a sua 26° edição
Comportamento
Grupo Pipoca do BBB 26 começa a ser revelado nesta sexta em casas de vidro espalhadas pelo país
Destaque vai para o Sítio Kids
Comportamento
Procurando diversão? 2026 começa com atrações infantis e parque temático em shopping da Capital
Imagem ilustrativa
Comportamento
Confira tradições curiosas pelo mundo para receber o Ano Novo com sorte
Caramelo Paçoca
Comportamento
Especialistas orientam como proteger pets do barulho dos fogos de artifício
Queima de fogos na 14 de Julho
Cultura
Não sabe onde passar o Réveillon? Capital tem opções para todos os estilos na virada para 2026
Tem superstição na roupa? Saiba quais cores usar e o que cada uma significa no Réveillon
Comportamento
Tem superstição na roupa? Saiba quais cores usar e o que cada uma significa no Réveillon
Zé e Ana
Comportamento
Zé Felipe anuncia fim do namoro com Ana Castela, "decidimos seguir caminhos diferentes"
Queima de fogos na 14 de Julho em anos anteriores
Comportamento
De festa gratuita aos eventos premium, veja onde curtir o Réveillon 2026 na Capital

Mais Lidas

Motociclista foi flagrado pelas câmeras de segurança
Polícia
AGORA: Motociclista que abusou de criança no Coronel Antonino é preso pelo Choque
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Geral
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Motociclista foi flagrado pelas câmeras de segurança
Polícia
VÍDEO: Motociclista causa temor ao abusar de criança no Coronel Antonino
Jonas de Paula
Política
Comissão provisória do PSDB é oficializada em Campo Grande