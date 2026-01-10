Influenciadora Isabel Veloso morre aos 19 anos, após luta contra o câncer

A influenciadora digital Isabel Veloso morreu neste sábado (10), aos 19 anos. A informação foi divulgada pelo marido, Lucas Borbas, por meio das redes sociais. Isabel enfrentava um câncer em estágio terminal.

Isabel descobriu um linfoma de Hodgkin em outubro de 2021, aos 15 anos, após a identificação de tumores no pescoço e no tórax, que comprimiam o coração e dificultavam a respiração. Em fevereiro de 2022, passou a mostrar nas redes sociais os efeitos da quimioterapia, incluindo a queda de cabelo. No mês seguinte, concluiu o tratamento, mas em maio soube que a doença não havia respondido como o esperado.

Na sequência, ela passou por um transplante autólogo de medula óssea. Em janeiro de 2023, anunciou que havia vencido o câncer e seguiu até setembro daquele ano em tratamento de imunoterapia para recuperação da saúde.

Em janeiro de 2024, Isabel informou que o câncer havia retornado e foi classificado como terminal. Em março, relatou que os médicos estimavam entre dois e quatro meses de vida, devido ao rápido crescimento do tumor, localizado próximo ao coração. Mesmo diante do diagnóstico, afirmou que buscava lidar com a situação com fé e apoio da família.

Em abril de 2024, Isabel se casou com Lucas Borbas em uma cerimônia organizada em curto prazo, com apoio de fornecedores que doaram serviços para a realização do evento. Em agosto do mesmo ano, anunciou que estava grávida do primeiro filho, Arthur, decisão tomada após avaliação médica indicar estabilidade temporária da doença.

Durante a gestação, enfrentou complicações e realizou tratamentos para conter o avanço do câncer, que havia atingido o pulmão. O bebê nasceu saudável, e Isabel iniciou uma nova medicação com o objetivo de acompanhar o crescimento do filho.

Em maio de 2025, ela anunciou que o câncer havia entrado em remissão e que passaria por um novo transplante de medula óssea, desta vez com material doado pelo pai, com 60% de compatibilidade. O procedimento foi realizado com sucesso e Isabel recebeu alta antes do previsto.

No entanto, 17 dias depois, voltou a ser internada após uma crise respiratória causada por excesso de magnésio no sangue, sendo levada para a UTI e entubada. Ela não resistiu às complicações.

Ao anunciar a morte da esposa, Lucas Borbas escreveu que Isabel “lutou até onde foi humanamente possível” e destacou a força, a fé e o amor que marcaram a trajetória da jovem.

