Ingressos para show de Taylor Swift esgotam em 37 minutos

Esgotaram-se em 37 minutos os ingressos para shows da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro e em São Paulo colocados à venda na manhã desta sexta-feira (9).

O site onde as entradas foram disponibilizadas chegou a ter fila de mais de 800 mil acessos para as apresentações em São Paulo e 300 mil, para a do Rio de Janeiro. Durante a venda, uma única pessoa pode acessar o site por diversos dispositivos diferentes.

A venda estava disponível apenas para quem tinha cartão C6 Bank Mastercard, e os interessados puderam comprar até 4 ingressos por CPF.

A venda para público geral começa na segunda-feira (12) às 10h.

Os shows, que fazem parte da turnê "The Eras Tour", acontecem em 18 de novembro no Rio de Janeiro, no estádio Nilton Santos, e em 25 e 26 de novembro em São Paulo, no Allianz Parque.

Expectativa após show ser cancelado na pandemia

Taylor Swift fãs brasileiros desde, pelo menos, 2020, quando passaria por aqui com a "Lover Fest". Com a pandemia, toda a turnê foi cancelada.

Esta é a primeira vez que uma turnê de Taylor Swift passa pelo Brasil, mas ela já esteve no país para um curto show promocional em 2012. Em setembro daquele ano, ela fez uma apresentação de 40 minutos com seus principais hits e um dueto com Paula Fernandes, em "Long Live".

Os shows terão abertura de Sabrina Carpenter, que se apresentou no festival Mita deste ano.

