Instituições para crianças recebem chocolates por uma 'páscoa mais doce' na Capital

As crianças das instituições Cotolengo Sul-Mato-Grossense, Centro de Integração da Criança e do Adolescente e a comunidade do Jardim Corcovado, em Campo Grande, ganharam um presente para deixar a páscoa mais doce: barras de chocolate.

Foram cera de 1 mil barras doadas para que deixassem a data mais especial e 'doce' para as crianças.

A responsável pela ação foi a empresa Digix, que também aproveitou e desenvolveu uma arte colaborativa com desenhos que representassem a Páscoa.

"Toda doação é muito bem-vinda, ainda mais na Páscoa, que as crianças esperam muito e muitos não ganham em casa. As crianças ficaram extremamente felizes e encantadas com os desenhos da embalagem. Com certeza, a ação vai fazer diferença na Páscoa deles", disse Maísa Mello, assistente social do CICA.

Em Campo Grande, empresas e grupos voluntários têm colocado essa ideia em prática com ações solidárias que beneficiam muitas crianças neste período.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também