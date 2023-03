Integrantes do RBD se reÃºnem mais uma vez e fÃ£s especulam novidades para turnÃª

Os integrantes do grupo RBD se reuniram nessa sexta-feira (24), mais uma vez. Os cinco vocalistas do grupo estiveram na casa de Anahí e compartilharam registros no Instagram. É claro que mais uma vez os fãs da banda foram a loucura.

O momento repercutiu bastante nas redes sociais. A reunião foi para falar sobre os projetos da banda e o retorno com a turnê, que terá início em agosto. “Acreditando e criando”, escreveu Dulce Maria na legenda de uma foto em que aparecem com os outros quatro integrantes de Rebeldes.

No dia anterior, na quinta-feira (23), com exceção de Maite Perroni, os integrantes do RBD também se reuniram e os fãs vibraram com a possibilidade de finalmente ganhar um material de divulgação próprio da Soy Rebelde Tour. Fotos promocionais para a turnê, Interlúdios para os shows e cenas de um novo videoclipe foram alguma das especulações dos internautas sobre o que poderia sair desse encontro.

