Ítalo Ferreira ajuda na produção de marmitas e vende pranchas para ajudar vítimas no RS

O surfista Ítalo Ferreira está no Rio Grande do Sul para ajudar as vítimas das chuvas que assolam o estado. O campeão olímpico, que já contribuiu com resgates de pessoas e animais, auxiliou organizações solidárias com a produção de marmitas, nesta sexta-feira (10).

Ao lado de amigos, o atleta marcou presença no centro de distribuição de doações elaborado pelo restaurante Espartano Skatepark, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.

O surfista se encontra no estado gaúcho desde a última quarta-feira (08), quando começou a contribuir com resgates ao lado de vários outros atletas.

Ítalo Ferreira também arrecadou R$ 100 mil ao vender cerca de 17 pranchas autografadas. Os itens foram utilizados pelo surfista em diversas competições de surfe ao redor do mundo.

O valor, alcançado em apenas uma hora, será revertido para o auxílio as vítimas das enchentes, que segundo a Defesa Civil do RS, 1,916 milhão de indivíduos foram afetados direta ou indiretamente pelos eventos, com 69.617 pessoas em abrigos e 337.116 desalojadas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também