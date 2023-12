Já sabe onde passar a virada? Confira as festas de Réveillon 2024 na Capital

O brasileiro tem a fama de deixar 'tudo para a última hora', mas será que isso se aplica até para o Réveillon? Se você é daqueles que ainda nem sabe onde vai passar a virada do ano, o JD1 preparou uma lista com as principais festas que vão acontecer na passagem para o ano de 2024. Confira:

Hotel Deville Prime Campo Grande - A tradicional festa de Réveillon ‘Deville Celebrate’ do Hotel Deville Prime Campo Grande será realizada no dia 31 de dezembro. O evento conta com alta gastronomia, decoração especial e atrações musicais para brindar a chegada de 2024.

Os valores estão a partir de R$ 1.148,00, sendo 2 noites, 2 adultos (impostos e taxas não inclusos). A festa inicia às 20h do dia 31 E segue até 1º de janeiro, às 02h. Mais informações e valores.

Happy House Year - Com a promessa de ser uma noite histórica, a Happy House Year dará as boas-vindas a 2024 em grande estilo com muita house music e suas vertentes. O evento está marcado para às 22h de 31 de dezembro, no Z Garden, com direito a open bar e open food.

Os ingressos já estão no 3º lote, a partir de R$ 500,00 (+ R$ 50,00 taxa), em até 12x R$ 56,88. As vendas vão até domingo (31).

Entre as atrações da noite estão Cegonha, Nathalia Albuquerque e Tommy Menegazo. A festa contará com um buffet assinado pelo Degust - Finger food a noite toda, que inclui desde massas a sobremesas. Mais informações e valores.

Clube Estoril - A virada de ano será celebrada com muita música no Clube Estoril, o evento terá shows tributo de Michael Jackson, Rita Lee, Tim Maia, Mamonas Assassinas e Bon Jovi, além de samba, pagode, bateria de escola de samba e flashback.

O evento será open bar e open food, com bebidas e comidas à vontade. Para as crianças, será disponibilizada uma área kids com brinquedos e recreação.

Também no 3º lote, os valores estão a partir de R$ 420,00. Crianças de 0 a 4 anos não pagam, de 5 a 11 anos o ingresso está R$ 210,00. Mais informações e valores ou pelo telefone (67) 9 8119 - 2120.

Réveillon Cósmica - Para quem curte música trance, vertente da música eletrônica, a Suave Records promove em 31 de dezembro a 3ª edição do Réveillon Cósmica. A Line Up conta com os DJs FNX, Lasmar e Jungle Monkey Music.

Ao todo, serão 24h de festa. Os ingressos ainda estão no 3º lote e são vendidos a R$ 100,00 e um combo de dois ingressos pode ser adquirido por R$ 180,00. Mais informações e valores.

Viagem Mágica - A festa oferece o maior Réveillon open bar premium do Estado. Com diversos estilos musicais, como sertanejo, pagode, funk e eletrônico. Open Bar bem distribuído, com fácil acesso, sem filas, sem acabar e até o amanhecer.

Open bar área premium: Heineken, Vodka smirnoff, Gin nacional, Àgua e Refrigerante; Open bar backstage única: Heineken, Corona, Smirnoff, Whisky Red, Gin, Mojito, Drinks vodka 3 sabores, drinks gin 3 sabores, champanhe, água e refrigerante. Mais informações e valores, ou pelo telefone (67) 99123-1332.

Nativas Grill - A churrascaria oferece uma virada de ano em grande estilo, cercado de carnes premium e momentos inesquecíveis! Haverá: Rodízio de carnes nobres; Ilha de comida japonesa; Buffet com peixes e frutos-do-mar; Assados típicos; Mesa de frutas; Queijos e embutidos especiais; Bebidas e sobremesas à parte.

Haverá tambem música ao vivo. Couvert artístico R$6,90. O valor por pessoa é de R$159,90. Mais informações e valores.

Casablanca Adega e Bistrô - O Réveillon Casablanca Bistrô reúne gente bonita e animada, além de oferecer uma experiência inesquecível. No dia 31 a partir das 20h, com buffet e bebidas livres, e queima de fogos na virada e som por conta do DJ Anderson Nogueira. Reservas antecipadas no (67)3382-0030, WhatsApp (67)99887-7342 e através do link na Bio.

Réveillon em Bonito

Balneário Bosque das Águas - Se você pretende passar a virada do ano na Capital do Ecoturismo, o Balneário Bosque das Águas em Bonito, a 297 quilômetros de Campo Grande, é uma ótima opção. O evento será entre os dias 30 de dezembro a 1º de janeiro.



O pacote inclui transporte ida e volta, ingresso para o Balneário (domingo e segunda), acampamento na área de camping e transporte até a praça central de Bonito para show e queima de fogos.

Crianças de até 5 anos não pagam, acima dessa idade e adultos pagam o valor individual de R$ 450,00. Mais informações e valores.

Zagaia Eco Resort - Que tal passar o Réveillon em um resort? O Zagaia Eco Resort, promete transformar a noite de Réveillon em pura festa, com uma celebração que se une à beleza natural ao redor.

O pacote inclui quatro diárias para duas pessoas, com café da manhã incluso. Cortesia para até duas crianças, de até 12 anos, desde que acompanhadas no mesmo apartamento de dois adultos e festa com DJ até às 02h. Tudo isso a partir de 10x de R$ 1.018,00. Mais informações e valores.

Réveillon Bonito de lá Musique - Uma das principais festas em Mato Grosso do Sul, o Réveillon Bonito de lá Musique promete uma grande queima de fogos na virada, festa na Praia da Figueira e a maior line up de Djs já vista em Bonito.

Na área premium, a meia entrada é vendida a R$ 380,00 e a inteira a R$ 420,00, o evento inclui open bar das 23h às 06h com whisky 8 anos, vodka importada champagne, gin, campari, caipiroskas de frutas (três sabores), drinks de gin (três sabores), mojitos, etc.

Para o Backstage a meia é vendida a R$ 550,00 e a inteira a R$ 610,00 o ingresso inclui open bar das 23h às 06h com LICOR 43, whisky old parr 12 anos, vodka ciroc importada, champagne, gin tanqueray, campari, caipiroskas de frutas (três sabores), drinks de gin (três sabores), mojitos, aperol spritz, etc. Mais informações e valores.

Marruá Hotel Bonito - O Hotel Marruá, localizado em Bonito, conhecido por sua beleza e ótimo atendimento, oferecerá um evento open bar e uma ceia servida às 22h, com pratos frios, como salada de lentilha e tender, pratos quentes como moqueca de shiytake vegana, escondidinho de bacalhau e camarões, além de sobremesas.

Open bar: Vinho Tinto, Johnny Walker Red Label, Vodka Absolut, Espumante, Cerveja e Energético. A mesa para duas pessoas custa R$ 2.160,00 enquanto a maior, para seis pessoas, custa R$ 5.130,00. Mais informações através do contato (67) 99189-8624. ou no Instagram.

