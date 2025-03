JÃ¡ tomou? Luan Santana ensina receita de caipirinha pantaneira; veja

O 'gurizinho de Jaraguari' passou os dias de folga com família, e sempre envolvendo a cultura pantaneira. Desta vez, Luan Santana saiu em busca de limões e mostrou o passo a passo de um drink que leva o nome Caipirinha Pantaneira.

Por meio do seu perfil no Instagram, o sertanejo Sul-mato-grossense compartilhou o vídeo em que aparece colhendo os limões direto do pé – rosa e taiti – e logo em seguida preparando a bebida com cachaça, açúcar e bastante gelo.

“puceis q quer aprender a fazer a caipirinha pantaneira”, disse o cantor. Assista:

