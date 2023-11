Jacarés disputam sucuri gigante no Pantanal de MS e surpreende turistas; Assista

Brenda Leitte, com G1 Notícias

Durante uma viagem, entre os municípios de Corumbá e Miranda em Mato Grosso do Sul, turistas flagraram o exato momento em que dois jacarés mataram e brigaram por uma sucuri, em um lago às margens da BR-262, região Pantaneira de MS.

O registro viralizou nas redes sociais após ser compartilhado em um perfil do Instagram, voltado a publicações sobre a fauna e flora.

Nas imagens é possível ver dois jacarés, um segurando a cobra pelo rabo e outro pela cabeça. A serpente morta pelos animais é disputada em meio a puxões, até que um jacaré consegue sair nadando com a cobra para o outro lado do lago.

Impressionado, o turista comenta. "O almoço aqui é assim". Veja:

O lago em questão, às margens da BR-262, próximo a Corumbá, ficou conhecido pela proprietária de um bar, chamada, Eurides Fátima Macena de Barros, a famosa "Maria dos jacarés", que era capaz de chamar os animais pelo canto do berrante.

A mulher faleceu aos 68 anos em agosto de 2021.

