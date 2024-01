"Janela fake news": cantor Jads é expulso de hotel após debochar de quarto; Assista

Xii.... Após criticar o hotel em que ficou hospedado no município de São Francisco de Sales, no Triângulo Mineiro, o sertanejo Jads, da dupla com Jadson, foi convidado a se retirar do local, pelo próprio dono do hotel.

Tudo começou com um vídeo compartilhado pelo cantor, em suas redes sociais. Nele, o sertanejo faz críticas ao quarto, que chamou de “cafofo”.

“E aí você vem aqui, logicamente, procurar a janela que não existe. Uma janela fake news”, disse Jads no vídeo, que ri nas imagens. Assista:

Produtor da dupla havia aprovado os quartos

"Foi sem maldade”

De acordo com a assessoria de dupla, o vídeo era “simples e descontraído, sem maldade alguma”. Em nota encaminhada ao portal G1, o empresário de Jads e Jadson, Ninho, informou que “todos estão de férias” e não incomodaria os artistas por um posicionamento oficial sobre o caso.

Segundo o dono do hotel, antes de a dupla se hospedar no local, fotos e vídeos dos quartos e demais áreas foram enviados aos produtores, que haviam aprovado. Quando os cantores chegaram, Jads solicitou outro quarto, que fosse longe de barulhos e, por isso, foi levado para outra suíte.

Foi então que ele fez o vídeo e postou nas redes sociais. Após a repercussão, tanto o cantor quanto a equipe foram convidados a se retirar.

“Na hora que eu vi as críticas do Jads, pedi para eles se retirarem do hotel. A gente precisa, mas não podemos aguentar humilhação dos outros”, disse o proprietário do hotel. A Polícia Militar do estado esteve no local e acompanhou a saída dos cantores.

Prejuízo

Ainda de acordo com o dono da hospedagem, ele foi prejudicado financeiramente porque muitas pessoas que tinham reserva desistiram de comparecer após vídeo do cantor.

Sobre o quarto em que o cantor Jads ficou, o dono explicou que ele foi colocado lá devido às suas exigências de um lugar mais afastado de barulhos e que, normalmente, o quarto é usado para guardar colchões, sendo pouco utilizado por hóspedes.

O proprietário contou ainda que o cantor prometeu a ele e à PM que iria se retratar no palco e em outro vídeo nas redes sociais, o que não aconteceu.

