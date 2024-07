JD1 te leva ao show "Sorto no Mundo" do Marcus Cirillodia; veja regras do sorteio

O comediante com estilo sertanejo Marcus Cirillo estará em Campo Grande apresentando o 'Sorto no Mundo', no próximo dia 13 de julho, no Teatro Glauce Rocha. Para quem quer dar boas risadas, o JD1 irá sortear 5 'sortudos' para ganhar um par de ingressos cada.

Confira as regras para participar:

-Seguir o perfil do JD1 no Instagram;

-Curtir a publicação oficial no Instagram do JD1 Notícias;

-Marcar 1 amigo nos comentários (não pode ser fake, famoso ou loja);

O resultado será divulgado nas redes sociais do portal na próxima terça-feira (9). Os leitores que forem sorteados, poderão retirar os ingressos até às 16h do sábado (13), dia do evento, na Sede do JD1 Notícias, localizada na Rua Antônio Maria Coelho, 5178, Santa Fé. Participe!

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também