JD1TV: 2º Champions Burger reunirá 30 hamburguerias de MS; lançamento ocorreu na Capital

Falta pouco para acontecer um dos eventos mais 'deliciosos' de Campo Grande: o Champions Burger. Considerado o maior festival de hambúrgueres de Mato Grosso do Sul, a segunda edição do festival promete deixar o público ainda mais confuso para eleger o hambúrguer mais gostoso do Estado!

O lançamento do 2º Champions Burger, que acontecerá nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro, aconteceu na noite dessa segunda-feira (10), na Capital. Em contagem regressiva para o início do evento gastronômico, os participantes se reuniram para oferecer uma degustação de hambúrgueres de dar água na boca, e falaram ao JD1 sobre os preparativos. Assista:

O festival acontecerá no Espaço Cultural Vila Morena - antiga Cidade do Natal, localizada nos Altos da Avenida Afonso Pena, reunindo os melhores hamburgueiros de MS. Desta vez, serão 30 hamburguerias do Estado participantes, os quais irão disputar o título de 'Melhor Hambúrguer Gourmet do MS'. O foco é destacar a criatividade, o tempero e o talento dos hamburgueiros.

Como a votação vai funcionar?

Além de agradar o público, os hambúrgueres serão avaliados por um time de jurados altamente qualificados, que levarão em conta critérios como tempero, ponto da carne e apresentação. Apenas um estabelecimento será consagrado campeão, recebendo o cobiçado título.

Todos os hambúrgueres estarão com o preço fixo de R$ 35.

Festival para a família

O evento ainda contará com música ao vivo durante os três dias, além de uma ampla praça de alimentação que oferecerá não só hambúrgueres, mas também porções, sorvetes, açaís, cookies, milk shakes e gelatos. Para quem vai com a família, haverá um espaço kids, garantindo diversão para as crianças e tranquilidade para os pais.

Realizado pela Associação de Hamburgueiros de MS, o festival conta com o apoio da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secult (Secretaria-Executiva da Cultura), e do Governo do Estado.

