JD1TV: Ação da FIEMS pelo Sul amplia horário no Albano Franco até às 21h

O Centro de Convenções Albano Franco é um dos pontos de coleta de doações que serão enviadas ao Rio Grande do Sul.

Por causa da alta procura de pessoas para serem voluntárias, a horário de coleta foi alterado. Nesta sexta-feira (10), os doadores poderão ir até o local até às 21h. Amanhã (11), o horário será das 8h às 12h, mesmo período do domingo (12).

Segundo a coordenadora da ação, Thalita Bressam, o problema está na segunda-feira (13), dia em que não tem ninguém como voluntário, ainda. Por isso, ela faz o convite para todos que tiverem disponibilidade.

O Centro de Convenções Albano Franco fica na Av. Mato Grosso, nº 5017, no bairro Carandá Bosque.

