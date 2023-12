JD1TV: Alerta fofura! Filhote de onça-pintada é encontrado em canavial de MS

Um filhote de onça-pintada foi encontrado em um canavial e o encontro entre felino e trabalhadores foi adorável. Numa colheita de cana-de-açúcar em Mato Grosso do Sul, algo fora do comum chamou a atenção da equipe liderada por Edijane Silva Rosa.

Enquanto as máquinas avançavam pelos campos, um movimento peculiar chamou a atenção dos trabalhadores, que prontamente pararam suas atividades para investigar.

Para surpresa e alegria de todos, um filhote de onça-pintada estava ali, no meio da plantação de cana, em risco iminente de ser atropelado pelas máquinas. A rápida ação dos companheiros de Edijane foi crucial para o resgate desse pequeno felino.

Nas imagens capturadas no momento do resgate, a reação de Edijane é de surpresa e preocupação: “Onde está? Vamos dar água para ela?” – prontamente, os colegas oferecem água ao filhote diretamente de uma garrafa. A preocupação com a ausência da mãe do animal também é evidente: “Será que a mãe dela não está por aqui?”.

Em um gesto comovente, Edijane e sua equipe agiram com rapidez e sensibilidade, proporcionando ajuda imediata ao pequeno felino.

Em publicações posteriores, a jovem influenciadora destacou que o filhote foi entregue às autoridades responsáveis para garantir seu bem-estar e segurança. Assista:



O episódio cativante e a atitude ágil da equipe não apenas salvaram uma vida, mas também ressaltaram a importância da preservação da vida selvagem.

A onça-pintada, agora em segurança, despertou um senso de cuidado e admiração na equipe e na comunidade, evidenciando a necessidade de proteger essas espécies em seus habitats naturais.

O gesto solidário de Edijane e sua equipe é um lembrete do impacto positivo que podemos ter ao proteger e preservar a vida selvagem ao nosso redor.

