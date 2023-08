JD1TV: Ana Castela estreia em novelas e se apresenta no bar de 'Terra e Paixão'

"A boiadeira não dá pra encarar!". E não é que a cantora Sul-mato-grossense Ana Castela fez uma participação especial na 'novela das nove', Terra e Paixão, da Globo. No capítulo desse sábado (29), a artista cantou 'Solteiro Forçado' no bar de Nova Primavera.

A cantora interpretou a si mesma, porém foi apresentada na novela como uma parente por parte de mãe da personagem Nice. "Ela é aparentada de uma tia minha, pelo lado materno... e eu queria que ela visse tudo certinho, bonito. Quando ela soube que eu ia herdar um bar, disse que podia vir fazer um show aqui para promover", explicou a personagem no capítulo.

A apresentação agitou a cidade, já que os moradores do interior foram todos conferir o talento de Ana Castela. Assim que subiu no palco, a boiadeira soltou a voz cantando ‘Solteiro Forçado’, que alcançou o top 5 das 50 mais ouvidas do Spotify Brasil.

Animada para conferir a participação na novela, a jovem cantora chegou a compartilhou em seu perfil do Instagram toda a saga dela, dos amigos e familiares que esperavam ver a cena no capítulo de ontem (29). Nos stories, a boiadeira contou que a avó tinha faltado a igreja para assistir a novela Terra e Paixão. Confira:

VEJA: Ana Castela cantou sua nova música de trabalho “Solteiro Forçado” em horário nobre da tv na novela #TerraEPaixão, da Globo.



pic.twitter.com/tEe2IlHkVW — CHOQUEI (@choquei) July 30, 2023

Deixe seu Comentário

Leia Também