JD1TV: Após dizer "Mato Grosso" na Expogrande, Maraísa se desculpa no Instagram

É do SUL!!! Após grande repercusão da cantora Maraísa, da dupla sertaneja Maiara & Maraísa, ter inicíado o show na 83ª Expogrande falando Mato Grosso, ao invés de Mato Grosso do Sul, a artista se pronunciou em seu Instagram, pedindo desculpas e explicando o que teria acontecido.

Nos storys, Maraísa explicou que houve um atraso na fala da irmã Maiara na hora de dizer o nome da cidade, o que teria a atrapalhado de completar a frase com o "do Sul".

Também no vídeo, ela agradece o carinho do público Campo-grandense, e explica que sabe a diferença dos estados, já que nasceu em MT. "Sei a diferença e amo os dois, de coração. Não foi à toa que escolhemos Campo Grande para gravar um dos DVDs mais importantes da nossa carreira", afirmou a cantora.

As irmãs agitaram a Expogrande 2023 na noite de ontem (14), após o show da cantora Ana Castela.

Apesar do pedido de desculpas, Maraísa apagou os storys logo depois de publicar. O motivo não foi revelado. Confira:

