JD1TV: ApÃ³s "fugir da morte", carateca ensina defesa pessoal para mulheres

Motivada a ajudar mulheres a se defenderem, Adriana Biancão, de 50 anos, resolveu transmitir seus conhecimentos de defesa pessoal para o público feminino de Campo Grande. Lutando há 35 anos, a faixa preta de Karatê, no 4º Dan, dá aulas gratuitas na Capital, em salão de beleza, igrejas, empresas, entre outras instituições, tudo para que as mulheres prezem por suas vidas.

"Tudo começou quando eu tinha 15 anos, e um desconhecido me pegou pelo braço a força. Naquele dia, eu consegui escapar, por ter atitude de me defender. Desde então eu trago comigo que a mulher precisa apenas saber o que fazer nessas situações, e ela consiguirá escapar do perigo", detalhou ela à reportagem.

Treinando na Academia Tabosa, localizada na Rua Maragojipe, 115, no bairro Jardim TV Morena, Adriana contou parte de sua trajetória para o JD1TV. Assista:

Mulheres que tiverem interesse em ter aulas com a shihan Adriana Biancão, podem entrar em contato pelo número (67) 99630-5656.

