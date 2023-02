JD1TV: Até logo, Cauã Reymond! Global se despede de MS nas redes sociais

Está chegando ao fim! Quem esbarrou com o ator Cauã Reymond nas cidades do interior de Mato Grosso do Sul, teve a opotunidade de conhecer o artista, aqueles que não tiveram essa chance, fica para a próxima. Isso porque as gravações da nova novela das 21h, Terra e Paixão, já estão terminando.

Nesta quinta-feira (16), Cauã publicou um stories no Instagram mostrando o Rio Dourado e se despedindo das belezas de MS. No vídeo, o ator diz ter gravado as últimas cenas, que foram gravadas nas cidades de Deodápolis e Dourados. Confira:

Nos dias que o global ficou em MS, ele pôde provar do Tereré e conhecer de perto as belezas naturais do Estado, o que repercutiu bastante nas redes sociais.

