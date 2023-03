JD1TV: Belmar Fidalgo vira palco de pedido de casamento na Capital

Muitos jogos e atividade física acontecem na Praça Esportiva Belmar Fidalgo diariamente, mas não é todo dia que rola um pedido de casamento por lá. Os donos dessa história de amor têm repercutido nas redes sociais, após o pedido no lugar inusitado. Mas calma, que tudo faz sentido, e o JD1 te explica!

Glauber Elizio, de 33 anos, e Fernanda Lima, de 39 anos, se conheceram jogando futebol americano, em outubro de 2019. Desde então, o casal iniciou um relacionamento e o casamento logo passou a fazer parte dos planos dos dois. Foi quando ele teve a ideia de fazer o pedido de casamento no lugar onde se conheceram.

"Jogamos o Flag Football, a modalidade de futebol americano sem contato, lá que nós conhecemos. O Belmar é próximo ao trabalho dela, e minha ideia inicial seria fazer o pedido no treino de futebol americano. Mas devido à chuva, foi cancelado o treino, então precisei bolar um plano B", contou à reportagem.

Planejando o pedido perfeito, Glauber inventou uma trend para "enganar" a amada. "Para essa trend, estaríamos com roupa de casa, depois viraria roupa de sair, e eu já havia combinado com ela de irmos jantar naquela noite, que seria a comemoração do pedido, mas ela não sabia. E tudo foi saindo como o planejado, ela gravou comigo", disse ele.

Pensando em um lugar que remetesse algo importante para eles, foi aí que o Belmar se tornou o cenário ideal. "Para encerramento do vídeo, eu queria um local bonito, e também que tivesse uma simbologia para nós. O Belmar foi minha primeira ideia pela beleza. E a proximidade do local onde ela trabalha virou o símbolo", descreveu.

De forma inesperada e diferente, Glauber conseguiu conquistar ainda mais a agora noiva. "Ela não esperava de verdade. Como eu tive que mudar o plano, pois não seria mais no treino, então a ideia passou de apenas um vídeo, para 3 vídeos que seriam editados, formando a trend, que nem existe haha. Eu disse a ela que no último vídeo, o único papel dela seria virar para mim, e eu faria alguma graça para ela rir. E então veio o pedido".

No vídeo, que tem circulado pelas redes sociais, o professor ajoelha para a amada, que levou um tempo para digerir tudo o que estava acontecendo, mas logo depois disse o esperado "sim". O casal pretende se casar ainda este ano! Confira o vídeo:

