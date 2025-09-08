Menu
Comportamento

JD1TV: Buquês criativos conquistam clientes em Campo Grande

Collegare tem opções que vão de morango a coxinha

08 setembro 2025 - 14h25

Presentear de forma diferente e personalizada virou tendência em Campo Grande, graças à criatividade de Letícia Mariano, proprietária da Collegare Flores e Presentes.

O negócio, que nasceu da vontade de inovar no universo dos presentes, vem chamando a atenção pelos buquês nada convencionais, que vão muito além das tradicionais flores.

Entre os mais procurados está o “Morango do Amor”, feito com folhagens naturais e morangos comestíveis, além dos clássicos buquês de cetim, rosas naturais e até combinações com chocolates.

Mas as inovações não param por aí: há até o buquê de coxinha, montado com sete unidades de massa de mandioca acompanhado de uma coquinha gelada.

“Tudo que o cliente pede, nós colocamos dentro do buquê. Já fizemos buquês de personagens como o Chuck e até do Neymar, além de modelos personalizados com a foto do próprio presenteado”, contou Letícia.

A inspiração para o nome Collegare vem do italiano “collegare”, que significa “conectar-se”. “É uma homenagem à minha avó italiana. Nosso objetivo é justamente esse: conectar pessoas por meio de presentes que carregam emoção”, explicou.

Os pedidos podem ser feitos pelo Instagram ou pelo WhatsApp (67) 9 9346-7675.

Assista:

