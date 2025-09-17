JD1TV: Campo-grandenses buscam Canadá e EUA como principais destinos para intercâmbio

O interesse por programas de intercâmbio entre brasileiros segue em alta e vem apresentando mudanças no perfil dos participantes.

De acordo com a consultora de intercâmbio Flávia Rabelo, da Experimento Intercâmbio Cultural, os programas mais procurados continuam sendo os cursos de idiomas no exterior, devido à flexibilidade de datas, além dos programas de férias para adolescentes, realizados em janeiro e julho, e o tradicional high school, que permite cursar parte do ensino médio em outro país.

Nos últimos anos, porém, tem crescido a participação dos chamados “senior explorers”, pessoas acima de 50 anos que buscam experiências internacionais.

Outro público que tem se destacado é o de estudantes interessados em realizar o ensino médio completo ou ingressar em universidades fora do Brasil.

Os destinos mais procurados seguem sendo países de língua inglesa, com destaque para Canadá, Estados Unidos e Inglaterra, além de Irlanda e Austrália, que permitem combinar estudo e trabalho.

A maior concentração de intercambistas brasileiros está na faixa etária entre 14 e 24 anos, mas a procura de pessoas a partir dos 30 anos tem crescido.

