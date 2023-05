JD1TV: Campo-grandenses de coração, Hugo e Guilherme falam sobre 'No Pelo 360º'

A tarde começou animada para os fãs da dupla sertaneja Hugo & Guilherme, nesta quinta-feira (18), em Campo Grande. Isso porque os cantores estiveram vendendo pessoalmente os ingressos para o "No Pelo 360º", que acontece neste sábado (20), e atendendo o público.

A surpresa para os fãs aconteceu no shopping Bosque dos Ipês, na loja do evento. A ideia era que quem comprasse o ingresso nesse horário, receberia os convites das mãos dos artistas e ainda poderia garantir aquela foto bonita.

O JD1 esteve com os cantores, para saber da expectativa para o show na Capital, cidade que a dupla tem carinho especial. Durante entrevista, Hugo & Guilherme explicaram porque costumam dizer que são "municipalizados Campo-grandense".

"A primeira vez que a gente se sentiu em casa não foi em Goiânia, foi aqui em Campo Grande. E isso ficou marcado pra gente. Aqui fizemos os primeiros shows da nossa carreira, e foi aqui também que percebemos que as coisas estavam mudando para o nosso lado. A partir daí decidimos gravar o primeiro DVD No Pelo. Sem falar que temos muitos amigos aqui, pessoas queridas e amadas por nós. Campo Grande é a cidade que mais parece com Goiânia, por isso sempre aqui!", contaram os cantores.

A dupla goiana também respondeu outras perguntas para o JD1. Assista:

No Pelo 360º

A dupla sertaneja Hugo e Guilherme está entre uma das mais ouvidas no País. “Conveniência", Mal Feito”, “Meu Número”, “Oi Deus” e “Vestido no Chão” estão entre os principais sucessos da dupla.

O show acontece neste sábado (20), no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande. O cantor Leo Santana também foi confirmado para o evento.

Os ingressos estão à venda a partir de R$ 70,00.

