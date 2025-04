JD1TV: Capital revive charme do passado com sanduicheria e cafeteria temática

Campo Grande vive um resgate nostálgico com dois locais que mergulham no charme retrô e oferecem aos visitantes uma viagem ao passado, sem perder o frescor das experiências contemporâneas.

O Época Sanduicheria e o Café Doce Lembrança são locais onde a memória e o sabor se encontram, criando momentos especiais para quem busca um pouco da tradição em um ambiente aconchegante.

O Época Sanduicheria é um convite àqueles que apreciam o clássico sanduíche com um toque especial. O ambiente, inspirado nas décadas passadas, remete aos tempos de antigamente, com decoração vintage que evoca o clima das lanchonetes dos anos 50 e 60.

Já a Doce Lembrança, é o espaço ideal para quem quer mergulhar ainda mais fundo no universo retrô. Com uma decoração que remete às casas de vovó, o lugar convida a uma pausa para um café feito com carinho, acompanhado de doces que trazem aquela sensação de conforto e aconchego.

Cada detalhe, desde a mobília até os utensílios, parece transportar os visitantes para um tempo mais simples, mas ainda assim cheio de sabor e acolhimento.

