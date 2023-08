JD1TV: Com calor de quase 42°C, mulher frita ovo com frigideira no asfalto

Brenda Leitte, com R7

A onda de calor que tomou Campo Grande nos últimos dias, também atingiu outras cidades brasileiras. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, virou até motivo de brincadeira. Isso porque os moradores aproveitaram o sol de "fritar", para literalmente fritar ovo no asfalto.

Colocando a mão na massa, uma cuiabana decidiu colocar em prática o que muita gente já pensou em fazer. Ela abriu dois ovos dentro de uma frigideira e deixou o utensílio de cozinha sobre o asfalto. Com um pouco de óleo e muito calor, o ovo ficou pronto rapidinho.

“Aqui em Cuiabá a gente não gasta mais gás não. Frito ovo no sol mesmo!”, brincou a moradora.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os termômetros em Cuiabá chegaram a registrar 41,8°C no dia de ontem (23), sendo um recorde: a temperatura mais alta do ano, até o momento.

Com esta marca, Cuiabá foi a cidade mais quente do Brasil pelo segundo dia seguido, conforme registros do Inmet. Confira:

