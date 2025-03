JD1TV: Com Giovanna Antonelli e Ana Hickmann, DelasDay reÃºne mulheres para capacitaÃ§Ã£o

Campo Grande recebe, pelo segundo ano, o Delas Day, evento voltado para o empreendedorismo, qualificação e empregabilidade feminina.

A iniciativa, que ocorre nos dias 26 e 27 de março, no Bosque Expo, reunirá instituições governamentais, universidades e o setor produtivo para oferecer uma ampla programação voltada ao público feminino em comemoração ao mês da mulher.

A diretora técnica do SEBRAE-MS, Sandra Amarilha, explicou que a ideia do evento surgiu da necessidade de unir esforços entre diferentes instituições para fortalecer as oportunidades para mulheres.

A programação do Delas Day trará palestras e oficinas que vão desde confeitaria, produção de ovos de Páscoa e trabalhos manuais até temas ligados à tecnologia da informação, marketing digital e empreendedorismo. Além disso, haverá painéis sobre mulheres na Justiça, abordando desafios e conquistas femininas no setor jurídico.

Entre as palestrantes confirmadas estão nomes de peso como Ana Hickmann, Mariana Rios e Giovanna Antonelli, que participarão de painéis e palestras motivacionais. As incrições podem ser feitas pelo site.

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também