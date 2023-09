JD1TV: Com máxima de 36ºC em Sidrolândia, moradora frita ovo no sol

Sidrolândia está literalmente cozinhando! Por volta das 10 horas desta sexta-feira (22), a moradora Paolla Vaz decidiu testar a brincadeira do ovo. Com uma frigideira, um pouco de óleo e apenas o sol, ela conseguiu fritar o ovo e brincou com a situação.

Com a forte onda de calor em Mato Grosso do Sul, na cidade de Sidrolândia a máxima foi de 36ºC hoje. No vídeo que viralizou, a mulher mostrou o passo a passo de como foi fritar o ovo.

"Será que tá pouco calor? Sidrolândia sendo Sidrolândia né, meu povo?!", comentou a moradora do Bairro São Bento. Confira:

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também