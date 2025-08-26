JD1TV: Com movimento intenso e tradição do tereré, Mercadão é destaque nos 126 anos da Capital

No aniversário de 126 anos de Campo Grande, celebrado nesta terça-feira (26), o Mercadão Municipal se reafirma como um dos símbolos da Capital.

Mais do que um centro de compras, o espaço é considerado ponto turístico e cultural, atraindo tanto moradores quanto visitantes de outras cidades, estados e até do exterior.

William Miguel, que há pouco mais de um mês trabalha no local, conta que vende erva-mate, cuias, garrafas e farinhas, com destaque para a farofa temperada.

Ele afirma que os turistas representam boa parte do movimento: "Normalmente vêm de outras cidades, outros estados e até estrangeiros. Aqui é um ponto turístico, mas os campo-grandenses também compram bastante".

Outro comerciante tradicional do espaço é o pernambucano conhecido como “Pernambuco”, que está há quase 18 anos no Boxe do Gordinho. Ele destaca a organização e a estrutura do local: "O Mercadão é como um shopping: limpo, organizado, com segurança. É primeira categoria".

