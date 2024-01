JD1TV: Com quase 40ºC, cachorros correm atrás de caminhão pipa para se refrescar

O município de Porto Murtinho, no interior de Mato Grosso do Sul, bateu os 39,5°C nessa quarta-feira (10). Esse foi a maior temperatura registrada no Brasi,l segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Foi neste cenário que dois vira-latas chamaram a atenção de moradores ao correrem atrás de um caminhão pipa que molhava uma rua de terra da cidade.

Nas imagens, é possível ver os dois cachorros brincando embaixo dos jatos de água esguichados pelo caminhão. Como o veículo andava devagar, os animais conseguem acompanhá-lo facilmente.



Veja as cidades mais quentes do país na última quarta, segundo o Inmet:

Porto Murtinho (MS): 39,5°C;

Sobral (CE): 37,7°C;

Jardim (MS): 37,1°C;

Caicó (RN): 37,0°C;

Coronel Pacheco (MG): 36,9°C;

Cambuci (RJ): 36,8°C;

Morada Nova (CE): 36,6°C.

Nesta quinta (11), chuva pode aliviar o calor na região, que faz fronteira com o Paraguai. No entanto, a máxima ainda fica em 39 ºC, informa o Centro de Cemtec (Monitoramento do Tempo e do Clima).

De acordo com a meteorologista e coordenadora do Cemtec, Valesca Fernandes, podem acontecer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento em todo Mato Grosso do Sul. "Essas instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao intenso transporte de calor e umidade juntamente com a aproximação de uma frente fria", disse ela.

