JD1TV: Como as sorveterias se viram no inverno

Quem não gosta de um sorvetinho? E no frio, como fica as sorveterias, continuam com as mesmas vendas? Para descobrir como as sorveterias se viram na estação mais gelada do ano, o JD1TV foi atrás para saber como o setor sobrevive. A dona da cacimba sorvetes, Maria Fernanda Tabox, conta que eles produzem o próprio sorvete e também distribuem para vários empresas da Capital.

A proprietária conta que no período de inverno, as vendas caem muito, pois a grande maioria das pessoas não tomam sorvete no frio, e por isso a empresa precisou se reinventar e começou a vender alimentos como pizzas, croissant, chá e café da tarde para conseguir manter a empresa funcionando.

Confira a matéria completa abaixo:

