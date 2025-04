JD1TV: Confeiteira mostra passo a passo do ovo de Páscoa trufado, sucesso entre os clientes

A Páscoa está chegando (20 de abril), e com ela, os deliciosos ovos de chocolate. E tem gente que prefere os caseiros, trufados, feitos a mão por confeiteiros talentosos, e muitos tem a curiosidade de saber como eles são feitos.

O JD1 foi até a casa da confeiteira Tatiane Kishita para saber como é a produção de um ovo de Páscoa. Ela ja está com o período de encomendas aberto, que podem ser feitas pelo telefone (67) 99289-7079.

Tatiane mostrou o passo a passo de um ovo de chocolate trufado, com recheio de ninho com Nutella, queridinho dos clientes. E para a surpresa de muitos, o processo não é demorado.

Assista:

