JD1TV: crianças "cantam" parabéns em libras para colega de sala e gesto viraliza

Uma atitude linda das crianças do 3º ano da Escola Municipal Santos Dumont, em Campo Grande, viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (10). Isso porque todos os coleguinhas de turma da Vitória Marinho, de 9 anos, aprenderam a "cantar" a música Parabéns em Libras, para comemorar o aniversário da menina. O momento foi registrado e tem emocionado internautas.

Vitória tem Síndrome de Donw e teve dificuldade de aprender a se comunicar da maneira convencional, com a voz. Mesmo sem ser surda, há 2 anos ela passou a usar a língua de sinais e, a partir daí, teve um salto no desenvolvimento social e de aprendizagem.

Ao ver o avanço dela, a mãe da menina lutou para provar que a filha precisava ter o auxílio de uma intérprete de Libras na sala de aula. Por lei, apenas alunos surdos teriam esse direito, mas a menina alcançou mais uma vitória.

A partir desse ano, a professora Adriana Gomes passou a acompanhar a menina, fazendo a interpretação das interações em sala de aula. E foi ela que ensinou os colegas de Vitoria a cantar o parabéns em Libras.

"No dia da festa, a Vitória chegou depois do intervalo. Então a gente teve duas horas pra ensaiar antes dela chegar. Os alunos ficaram com a sinalização toda na ponta das mãos e fizemos essa singela homenagem regada de muito carinho e afeto", relatou a professora. Assista:

