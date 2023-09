JD1TV: De creche a Spa, cães e gatos têm tratamento vip em Campo Grande

Quem tem pet em casa, com certeza já passou por alguma situação desagradável na hora do banho e tosa, ou até mesmo já pensou duas vezes antes de sair ou viajar por não ter um lugar de confiança para deixar os bichinhos, mas esse problema tem solução.

Para quem ainda não conhece, em Campo Grande existe uma creche para os tutores poderem deixar o cachorro brincando e aproveitando com os outros por um ou mais dias. Além disso, quem já teve alguma dor de cabeça na hora do banho e tosa, pode contar com spa pet, que proporciona aos cães e gatos, um tratamento vip na hora da higiene que pode ser acompanhado pelos tutores.

