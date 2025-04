JD1TV: De mãe atípica a influenciadora, conheça o trabalho de Gisele Mendonza

Há três anos, o filho de Gisele Mendonza a tornou uma mãe atípica. Mas, em vez de se limitar aos desafios, ela transformou sua experiência em um propósito maior: apoiar outras mães que, assim como ela, dedicam suas vidas aos filhos com necessidades especiais.

Hoje, Gisele é influenciadora digital, empreendedora social e criadora de projetos que empoderam e acolhem essas mulheres.

"Antes do nascimento do meu filho, eu já trabalhava com projetos sociais em asilos. Depois que ele nasceu, conheci o universo das mães atípicas e percebi como é difícil para muitas delas conciliarem a rotina com trabalho e sustento", conta Gisele.

Foi dessa necessidade que surgiu a ideia de criar uma feira voltada exclusivamente para mães atípicas. O evento acontece mensalmente.

Com o sucesso da feira, Gisele lançou um podcast para contar as histórias inspiradoras dessas mulheres. "Toda semana eu entrevisto uma mãe. Falamos sobre a rotina, as dificuldades, as redes de apoio e as diferentes síndromes e deficiências. É uma forma de conscientizar a sociedade e dar voz a essas histórias", afirmou.

Além da feira e do podcast, Gisele criou o projeto "Carlinhos e as Supermães Atípicas", que leva o nome de seu filho. "Essas mães param tudo para cuidar dos filhos e muitas vezes esquecem de si mesmas. O projeto é dedicado ao bem-estar delas", explicou.

Durante os encontros, as participantes recebem atendimento de cabeleireiro, manicure, depilação, além de cestas básicas, fraldas e leite especial.

