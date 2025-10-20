JD1TV: Di Ferrero e Isabeli Fontana fazem passeio de fusca por Campo Grande

O campo-grandense Di Ferrero, cantor e compositor, passou o final de semana em Campo Grande com a esposa, a modelo Isabeli Fontana.
Juntos, eles postaram story andando de fusca pelas ruas da cidade enquanto ouviam a música do ex-vocalista da banda NX Zero, ‘Unfollow’.
Enquanto Di estava sentado no banco traseiro, Isabeli seguia no carona da frente com o condutor. Informações apuradas pela reportagem apontam que o casal veio para a Capital para participar do casamento de um primo do artista.
Assista:
