JD1TV - Dia Mundial das Serpentes: conheça mais da Gaby do Bioparque Pantanal

O Dia Mundial das Serpentes, comemorado em 16 de julho, é uma excelente oportunidade para levar ao conhecimento do público a importância desses répteis e a necessidade de protegê-los.

O JD1TV foi até o Bioparque Pantanal conversar com a bióloga que cuida da rotina da Gaby, a sucuri de 2,9 metros do complexo.

Para quem não sabe, o nome é uma homenagem a cantora Gaby Amarantos. Isso porque a cobra fez parte de um resgate no Pará, estado de origem da artista. Vale lembrar que o nome foi escolhido em uma enquete, cuja as outras opções de nomes eram Fafá de Belém e Joelma.

No Bioparque Pantanal, a serpente de grande porte vive em um ambiente preparado para seu bem-estar, no tanque denominado “Banhados Sucuris”. O cenário representa uma área de banhado, típicos das regiões pantaneiras de pouca profundidade. Assista a matéria completa:

