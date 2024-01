JD1TV - Dia Nacional da Parteira: conheça mais sobre essa profissão milenar

O Dia da Parteira Tradicional (20/01) foi incluído no calendário nacional em 2015, por meio da Lei nº 13.100. Como parte da série "Gestação e Parto Saudável", o JD1 Entrevista recebeu a terapeuta e nutricionista metabiofísica e parteira tradicional, Caroline Figueiró.

Caroline faz parte da egrégora das parteiras tradicionais do Brasil e é representante das parteiras tradicionais em Mato Grosso do Sul. Ela começou sua assistência às gestantes atuando como doula, atendendo cerca de 600 partos. Como parteira tradicional recebeu por suas mãos, cerca de 150 crianças, assistindo famílias que escolheram a forma natural para receber seus filhos.

No Brasil existem mais 60 mil parteiras responsáveis por mais de 450 mil partos por ano, o que representa 20% dos nascimentos no país.

Na entrevista, Caroline contou sobre como se tornou parteira, falou sobre sua preparação profissional para assistência integral das gestantes, além de explicar sobre como as parteiras atuam nos partos domiciliares, com relação à segurança do parto.

"Uma parteira nasce parteira, ela não se torna por estudos - ela deve estudar - mas ela não se torna uma parteira porque ela se formou em uma universidade ou porque ela fez qualquer curso, ela já nasce um parteira, é um chamado, uma missão de vida, é um dom. E com o tempo você vai aprendendo e despertando essa parteira, não tem como negar, é uma força muito grande", destaca Caroline.

Assista:

